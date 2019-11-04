Харламов стихотворением о Бузовой довел до слез подписчиков

Большинство плакали от смеха – им очень понравилось четверостишие.

Своим творчеством юморист Гарик Харламов поделился в своем Instagram-аккаунте. Он посвятил стихотворение певице Ольге Бузовой, а вдохновил его праздник Хеллоуин и необычный образ звезды.

«Бузова с пилою Шла на хэллоуин Тихо напевая Мало половин»,

— написал резидент Comedy club.

Комментаторы оценили юмор Гарика Харламова и отметили, что вышло отлично. Некоторых ему удалось довести до слез. Сама Ольга Бузова тоже не обиделась и посмеялась.

Напоминаем, что певица поразила фанатов своим перевоплощением в Джокера – она нарядилась в красный костюм и нанесла грим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова подарила дочери Симоньян вещи от Gucci и Dolce & Gabbana. Малышка появилась на свет еще 19 октября. Одной из первых Симоньян поздравила Тина Канделаки – она отметила, что в журналистке объединились жёсткость и мягкость.