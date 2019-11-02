Бузова подарила дочери Симоньян вещи от Gucci и Dolce & Gabbana

Певица не поскупилась на подарки, а журналистка ее горячо отблагодарила за щедрость.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. О пополнении в семье Маргарита Симоньян рассказала в своем Instagram-аккаунте. У редактора RT родился третий ребенок – Маро. Малышка появилась на свет еще 19 октября. Одной из первых Симоньян поздравила Тина Канделаки – она отметила, что в журналистке объединились жёсткость и мягкость. Пройти мимо не смогла и Ольга Бузова, которая очень любит маленьких детей. Певица прислала малышке новый комбинезон и платье от известных брендов.

Симоньян поделилась снимками подарков и поблагодарила артистку за внимание и щедрость.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью. Главный редактор телеканала RT заявила, что не готова говорить о темах, не согласованных заранее. Больше всего Маргарита Симоньян возмутилась, когда интервьюер спросила о фейковых новостях.