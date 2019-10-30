Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Главный редактор телеканала RT заявила, что не готова говорить о темах, не согласованных заранее.

Интервью с Маргаритой Симоньян вышло на YouTube-канале Ксении Собчак 30 октября. Разговор между журналистками не задался изначально – не раз главный редактор телеканала RT грозилась, что уйдет с интервью, так как ей не нравились вопросы Ксении Собчак. Больше всего Маргарита Симоньян возмутилась, когда интервьюер спросила о фейковых новостях. Не выдержав, она заявила, что все темы обсуждались на берегу и лучше бы журналистка затрагивала только их.

Маргарита Симоньян обвинила Ксению Собчак в том, что она заставляет ее нервничать и ушла. Затем, правда, вернулась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы». Соболь задавала журналистке вопросы о мэре Москвы Собянине и снимала это на камеру. Симоньян отказалась что-либо комментировать. После этого в СМИ появились сообщения об её госпитализации.