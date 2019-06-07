Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы»

Президент Российской Федерации Владимир Путин на ПМЭФ-2019 обратился к журналистке Симоньян, которой не было на мероприятии.

Путин сделал обращение к главному редактору Russia Today после того, как заметил её отсутствие на международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

Дело в том, что за несколько дней до этого Симоньян «поймала» в коридоре радио «Эхо Москвы» представительница Фонда борьбы с коррупцией (Навальный), а также недавно зарегистрировавшийся кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь.

Соболь задавала журналистке вопросы о мэре Москвы Собянине и снимала это на камеру. Симоньян отказалась что-либо комментировать. После этого в СМИ появились сообщения об её госпитализации.

— Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте самые наилучшие пожелания, — прокомментировал отсутствие Симоньян Путин.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Колпинском шоссе жертвами автомобильного ЧП стали десятки куриц.