Многие россияне не успевают отгулять отпуск конца 2019 года

Многие россияне не успевают отгулять отпуск конца 2019 года
Согласно Трудовому кодексу работник имеет право на отпуск после шести месяцев непрерывной работы.Фото:pixabay.com

Большинство российских работников (58%) не успеют израсходовать свой оплачиваемый отпуск в уходящем году, согласно результатам исследования Superjob.

Как сообщает ТАСС, в среднем работники, не успевающие отгулять свой оплачиваемый отпуск, остаются с 17 неизрасходованными днями. По данным исследования, весь свой отпуск до конца года используют лишь 30% граждан.

Уточним, что в среднем у мужчин имеется на два дня неиспользованного отпуска больше, чем у женщин. При этом более трети (40%) работодателей ничего не делают с тем, чтобы ликвидировать дни нерастраченных отпусков сотрудников.

Лишь 28% работодателей напоминают свои сотрудникам, что у них остались неизрасходованные дни отпуска и выплачивают им компенсацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые популярные направления отдыха на Новый год.

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