Многие россияне не успевают отгулять отпуск конца 2019 года

Большинство российских работников (58%) не успеют израсходовать свой оплачиваемый отпуск в уходящем году, согласно результатам исследования Superjob.

Как сообщает ТАСС, в среднем работники, не успевающие отгулять свой оплачиваемый отпуск, остаются с 17 неизрасходованными днями. По данным исследования, весь свой отпуск до конца года используют лишь 30% граждан.

Уточним, что в среднем у мужчин имеется на два дня неиспользованного отпуска больше, чем у женщин. При этом более трети (40%) работодателей ничего не делают с тем, чтобы ликвидировать дни нерастраченных отпусков сотрудников.

Лишь 28% работодателей напоминают свои сотрудникам, что у них остались неизрасходованные дни отпуска и выплачивают им компенсацию.

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