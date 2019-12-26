Профессор Гнесинки рассказал о погибшей в Будапеште пианистке

По словам педагога, все оборвалось на заре ее карьеры. Фото: pixabay

По словам педагога, все оборвалось на заре ее карьеры. Фото: pixabay

Российская пианистка Элина Валиева, погибшая во время турпоездки в Будапеште, была отзывчивой и талантливой. Об этом рассказал ее педагог, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.

Он отметил, что за последние несколько лет Элина получила на международных конкурсах три премии. По его словам у Элины наступал период, когда она должна была стремительно идти вверх по карьерной лестнице, однако все оборвалось на заре ее творчества.

Он отметил, что трагедия вызывает некоторые вопросы. И заявил, что в результате случившегося необходимо провести расследование.

Все произошло 22 декабря. 27-летняя пианистка Элина Валиева скончалась из-за утечки бытового газа. Такие данным предоставило посольство РФ в Венгрии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о 16-летнем пианисте, который победил на классическом «Евровидении».