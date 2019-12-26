Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев негативно отнесся к идее сделать 31 декабря официальным выходным днем.

Валерий Фадеев, по его словам, является консерватором. Он напомнил, что в годы СССР был всего один выходной — 1 января. А теперь, по его словам, люди отдыхают больше недели и хотят еще один дополнительный выходной. Председатель СПЧ считает, что россиянам необходимо больше работать, передает РИА Новости.

Глава СПЧ заявил, что согласен с просящими дополнительных выходной людьми, которые работают не покладая рук за маленькую зарплату. Однако, по словам Фадеева, это не значит, что все российские работники должны отдыхать в канун Нового года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналитики выяснили, сколько петербуржцев будут отдыхать 31 декабря.