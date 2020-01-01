Эксперты рассказали, в какое время суток лучше всего заряжать гаджеты

Эксперты рассказали, в какое время суток лучше всего заряжать гаджеты
Телефон лучше заряжать утром, Фото: pixabay

У гаджетов, которые оставляют заряжаться на ночь, быстрее садится батарея. Эксперты дали советы, как сохранить время работы аккумулятора дольше.

Директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте рассказал, что многие пользователи решают заряжать свои смартфоны именно в ночное время суток, что является ошибкой.

Он добавил, что батарея садится медленнее при уровне заряда в 30–50%. Таким образом, лучше подключать девайс к сети утром, благодаря чему телефон не пробудет на проводе лишнее время.

Как сообщает Business Insider, специалист подчеркнул, что все литий-ионные батареи подвержены «старению», что обусловлено их химическим составом. Смартфоны советуют менять каждые два года. Им также «продлит жизнь» бережное отношение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какой смартфон стал самым популярным в мире.

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