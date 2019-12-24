Стал известен самый популярный в мире смартфон

iPhone XR презентовали в сентябре 2018 года. Фото: pixabay.com

iPhone XR презентовали в сентябре 2018 года. Фото: pixabay.com

Самой продаваемой моделью смартфона в третьем квартале уходящего 2019 года стал iPhone XR.

В третьем квартале текущего года бюджетный iPhone XR, по информации аналитиков портала 9to5mac, завоевал 3% мирового рынка смартфонов. Продукт Apple, презентованный в сентябре 2018 года, уже начиная с октября занял лидирующую позицию по продажам.

Таким образом, iPhone XR держится на первом месте уже в течение года. Удачная модель принесла создателям, компании Apple, более 25% выручки от общих продаж в четвертом квартале 2019-го года.

На втором и третьем месте в списке лидеров расположились смартфоны ближайшего конкурента Apple — Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A50.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефоны Samsung и Apple обвинили в опасности для здоровья пользователей из-за превышенной нормы излучения.