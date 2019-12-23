Смартфоны от Samsung и Apple обвинили в опасности для здоровья

Эксперты убеждены, что обе компании производят телефоны с превышением нормы излучения.

Об этом стало известно 23 декабря. Обо всем сообщает канал «360». Компании сейчас судятся, пытаясь выяснить, чьи телефоны безопаснее. Тем временем эксперты убеждены, что ничьи. Уровень радиочастотности излучения от смартфонов не удовлетворил их в обоих случаях. При этом специалисты не могут понять, влияет ли использование гаджетов на возникновение рака. Поэтому говорить о телефонах как о безусловном зле – бессмысленно.

Все исследования, якобы доказывающие, что смартфон настолько опасен, некачественные, поэтому их принимать во внимание не стоит. Эксперты убеждены, что ни о какой реальной угрозе речи не идет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple начал продажу Mac Pro за полмиллиона рублей. Стоимость новой модели персонального компьютера от Apple в России начинается от 450 тысяч рублей. Отметим, что максимальная конфигурация в Америке обойдется в 53 тысячи долларов.