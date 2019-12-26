Закон Хованской закрыл в Петербурге 376 отелей

В Петербурге с 1 октября, после вступления в силу закона о запрете хостелов и других малых средств размещения туристов, закрылось 376 мини-отелей. Это примерно 30% номерного фонда города.

Как выживают бывшие отельеры сейчас и как готовятся к проверкам по закрытию, рассказали они сами.

Как выживают малые средства размещения в Петербурге и других городах России? Кто проверяет бывшие малые отели? По каким нормам и законам они работают? Какова позиция власти в сложившейся ситуации, когда малых отелей в Петербурге было более 1600 и в настоящее время фактически свернулась одна из отраслей городской экономики.

На все эти вопросы постарались ответить петербургские отельеры-общественники Тамара Буйлова и Алена Енова, а также депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова, сообщает «Свое дело плюс»

Выяснилось, что начиная с 1 октября законопослушные отельеры начали менять коды ОКВЭД своей деятельности, закрывать предприятия самостоятельно, переходя на услуги посуточного найма квартир и комнат. «Сдать шесть спальных мест в комнате точно не получится, — говорит Тамара Буйлова, — так как в правилах посуточного найма сдавать можно только комнаты и квартиры». Бывшие отельеры убрали стойки ресепшн, таблички и вывески «Отель» и «Хостел», и приготовились встречать проверяющих.

Как рассказала Ирина Макарова, директор мини-отеля «Премьер», к ней пришли проверяющие из Ропотребнадзора, администрации района и Жилищной инспекции. Стол в коридоре они пытались идентифицировать как стойку ресепшн, указали на другие недостатки, которые могут привести к страшной фразе в протоколе проверки — «по совокупности признаков». То есть, по совокупности признаков жилье внаем может быть признано отелем и закрыто с уплатой штрафа.

Алена Енова рассказала, что в Петербурге закрываются прекрасные классифицированные отели в центре города, класса 4 звезды, площадью в 2 тысячи м2 .

Заместитель генерального директора Фонда имущества Евгения Политова предложила бывшим отельерам не ждать обрушения рынка недвижимости из-за наплыва предложений, а выставить с помощью Фонда помещения отелей на продажу, получить средства и инвестировать их в другие помещения, подобранные КИО специально для открытия там мини-отелей и хостелов, и находящиеся в нежилом фонде. Или в другой бизнес.

Но такое предложение было встречено участниками рынка с негодованием. Многие занимались оказанием гостиничных услуг более 20 лет, следуя жестким правилам, установленным государством, и до сих пор не понимают, почему был принят такой закон, который инициировал чистку целой отрасли.

А как же Крым

Тамара Буйлова рассказала, что в Крыму закон коснется практически всех малых отелей, а крупных там — единицы. Общественница недавно побывала на полуострове и услышала немало душераздирающих историй — сезон в Крыму короткий и сдача недвижимости иногда является единственным источником дохода для семьи. И перевести законным образом участки земли в нежилой фонд, чтобы получить статус гостиницы, не представляется возможным. Поэтому, чтобы не накалять обстановку (только что пустили прямой поезд в Крым), полуострову могут разрешить применять закон частично.

Одновременно «проснулись регионы» — рассказала Тамара Буйлова — например, в Оренбургской области есть курортный городок Соль-Илецк, который ежегодно с оздоровительными целями посещает 2 млн отдыхающих. Крупных гостиниц в Соль-Илецке нет, малые все в жилом фонде. Значит, практически все население городка останется без работы и без денег.

Это же коснется и многих моно-городов, где есть одно крупное производство, и куда приезжают командированные со всей страны. Им сдают квартиры и комнаты посуточно. С другой работой в моно-городах, как известно, очень плохо.

Следующий этап

Галина Хованская и ее девять коллег по ГосДуме внесли на рассмотрение следующий закон, который запрещает посуточный найм в жилом фонде, меняя формулировки в законе о туризме и термин «проживание» заменив на «пребывание». Сейчас идет обсуждение этого закона в органах власти. Ирина Иванова рассказала, что комитет по промышленности, предпринимательству и экономике ЗакСа, отправил в ГосДуму отрицательный отзыв на новый закон. «Закон противоречит духу Конституции, — сказала Ирина Иванова, — запрещает распоряжаться своим имуществом для ведения бизнеса. Кроме того, город потерял 1,5 млрд рублей налогов, не считая косвенных трат. Но бюджетному туризму, очевидно, придет конец».

Комитет по развитию туризма Петербурга также отправил в Госдуму отрицательный отзыв.

В Минэкономразвития разрабатывается альтернативный закон о туристическом жилье, его связывают в ГосДуме с депутатом Вячеславом Фетисовым. Но его текста никто не видел и перспективы его пока туманны.

Текст: Лилия Агаркова, клуб «Свое дело плюс»