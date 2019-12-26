На Малоохтинском легковушка протаранила «Газель». Пробка в обе стороны

В Северной столице на Малоохтинском проспекте произошло ДТП. По словам очевидцев, легковушка въехала в «Газель», после чего вылетела на встречную полосу.

Все случилось сегодня, 26 декабря, около 16 часов. Свидетели происходящего рассказали, что «Газель» стояла в среднем ряду на «аварийке» без колеса, знак был поставлен, когда произошло столкновение.

«На полном ходу парень влетел в нее», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель легковушки жив, информация о его состоянии не приводится. К месту ДТП приехала скорая. В обе стороны от места происшествия собирается пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Колпинском районе. Одна из машин влетела в ограждение.