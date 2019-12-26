Легковушка влетела в забор на пересечении Красной и Ремизова

В Колпинском районе произошло ДТП с участием легковых авто. Одна из машин влетела в ограждение.

Авария случилась сегодня, 26 декабря, на пересечении улицы Красной и улицы Ремизова. Как сообщил очевидец корреспонденту gazeta.spb.ru, один из водителей попытался избежать столкновения с другой легковушкой, в результате чего угодил в забор.

На фотографиях видно, что передняя часть машины сильно пострадала. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что житель Колпино отправился в колонию строгого режима на 10 лет за жестокое убийство. Мужчина нанес 23 удара ножом соседу по коммуналке. Трагедия случилась в одном из домов на бульваре Трудящихся.