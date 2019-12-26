В Петербурге закрылось больше тысячи магазинов за год

Чем вызваны сложные условия на продовольственном рынке - не уточняется. Фото: pixabay.com

Чем вызваны сложные условия на продовольственном рынке - не уточняется. Фото: pixabay.com

За прошедший год в Северной столице прекратили работу более тысячи магазинов. Однако эксперты отмечают, что в 2020-м рынок стабилизируется.

В четверг, 26 декабря, стало известно, что в течение 2019 года с петербургского рынка исчезли сотни магазинов. Специалисты связывают такую просадку с уходом нескольких крупных участников продовольственного бизнеса. При этом нынешние цифры не учитывают потери от закрытия торгового дома «Интерторг».

Таким образом, за 2019 год в Санкт-Петербурге стало на 870 магазинов меньше, и еще более двухсот, принадлежащих «Интерторгу», закрываются сейчас, пишет РБК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сеть супермаркетов «Spar», входящих в состав обанкротившегося «Интерторга», переоформляют на новое юридическое лицо. Возможно, владельцы магазинов попробуют восстановить бизнес.