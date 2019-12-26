Неизвестные подожгли могилу Децла на Пятницком кладбище

Неизвестные подожгли могилу Децла на Пятницком кладбище
Настоящее имя Децла - Кирилл Толмацкий. Фото: Wikipedia

Неизвестные подожгли могилу хип-хоп исполнителя Децла, скончавшегося после концерта в Ижевске в феврале 2019 года в возрасте 35 лет.

Об акте вандализма рассказала мама умершего артиста, Ирина Толмацкая. Рассказ женщины опубликован в telegram-канале Mash в четверг, 26 декабря. Как сообщила Ирина, поджог произошел в ночь с 25 на 26 декабря на Пятницком кладбище, где находится могила Децла.

В администрации учреждения предположили, что возгорание было непреднамеренным — возможно, огонь занялся из-за непотушенных свеч, оставленных фанатками певца. В результате пострадали крест и ограда. В ближайшее время семья Децла восстановит разрушенное.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Децл, наряду с Анастасией Заворотнюк и Владимиром Зеленским попал в топ поисковых запросов среди жителей России в 2019 году.

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