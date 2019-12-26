В Петербурге нашли способ борьбы с пробками

Ученые считают, что проблему можно решить при помощи математики.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Монографию ученых опубликовали в международном издательстве Springer. Они провели исследование, чтобы понять, как бороться с пробками. Эксперты уверены, что в деле помогут принципы, сформулированные еще более 60 лет назад.

Они считают, что возможно влиять на поведение водителей, меняя дорожную инфраструктуру. Моделируя трафик, надо опираться на представление об эгоистичном поведении автомобилистов. Математики советуют также подумать над сужением или расширением дорог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Долгоозерной петербуржцы стоят в пробках из-за ДТП. Машины столкнулись на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной. «Шкода», пишет свидетель, «ушатала» «Хендай».