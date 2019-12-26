На Долгоозерной петербуржцы стоят в пробках из-за ДТП

На Долгоозерной петербуржцы стоят в пробках из-за ДТП
Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Машины столкнулись на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной. «Шкода», пишет свидетель, «ушатала» «Хендай». Автомобилисты ждут сотрудников ДПС, а тем временем собирается пробка в сторону Планерной.

Пока не сообщаются подробности инцидента. Также непонятно, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Малоохтинском легковушка протаранила «Газель». Пробка в обе стороны. Свидетели происходящего рассказали, что «Газель» стояла в среднем ряду на «аварийке» без колеса, знак был поставлен, когда произошло столкновение.

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