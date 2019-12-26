Вице-губернатор Соколов передал долю в клине своей жене

Он вышел из состава владельцев ООО «Икс-Клиника».

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов передал свою долю в клинике в поселке Репино своей жене – Анжелике Рысковой. Теперь она является владелицей 40% компании. Другими владельцами являются Николай Сергеенко и Андрей Перминов.

Соколов приобрел долю в клинике около года назад. Это был его единственный актив.

Напоминаем, что о назначении Максима Соколова на новую должность сообщили несколько дней назад. До этого он занимал пост министра транспорта России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном рассказали, чем будут заниматься вице-губернаторы Соколов и Батанов. Экс-глава Министерства транспорта России будет заниматься вопросами инвестиционной политики, развития транспорта и туристической отрасли.