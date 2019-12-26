Названы самые популярные актеры 2019 года

О них чаще всего писали в российских изданиях с января по декабрь.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает «Медиалогия», проанализировавшая материалы российских СМИ и выяснившая, насколько часто писали о тех или иных актерах и актрисах. Первое место занял Александр Петров – его имя упоминали более 17 тысяч раз. Действительно, артист довольно часто снимается и дает громкие интервью. В одном из последних он заявил, что русским девушкам нравятся приставания.

Второе место занял Константин Хабенский – он уступил лидеру совсем немного, о нем писали 16 444 раз. Он играет в театре, а в 2018 году снял собственный фильм «Собибор».

Тройку лидеров замыкает Сергей Безруков, который теперь занимается не только съемками, но и музыкой.

В топ-5 попали и Кристина Асмус, обвиняемую в слишком откровенных сценах в «Тексте», и Владимир Машков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ди Каприо признался, что не переносит актеров-нытиков.