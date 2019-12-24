Ди Каприо признался, что не переносит актеров-нытиков

Ди Каприо признался, что не переносит актеров-нытиков
еонардо Ди Каприо. Фото: кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" kinopoisk.ru

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не переносит жалобы коллег-актеров на съемочный процесс.

По словам актера, он до ужаса не любит, когда коллеги начинают вести себя непрофессионально. Он считает, что им повезло заниматься той работой, которую они делают.

Как сообщает издание Deadline, Ди Каприо также подчеркнул, что опыт съемок в фильме «Выжившей», за которую он наконец был награжден премией «Оскар», был для него выматывающим и одним из самых трудных в его карьере.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что актер Эдвард Нортон спас жизнь Леонардо Ди Каприо. Звезда «Бойцовского клуба» рассказал, что инцидент произошел на съемочной площадке.

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