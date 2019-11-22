Звезда «Бойцовского клуба» рассказал, как спас жизнь Ди Каприо

Звезда &#171;Бойцовского клуба&#187; рассказал, как спас жизнь Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо. Фото: кадр из фильма "Однажды в... Голливуде" kinopoisk.ru

Американский актер Леонардо Ди Каприо однажды едва не погиб. Жизнь звезде спас актер Эдвард Нортон, известный по роли в кинокартине «Бойцовский клуб».

Об инциденте, который случился в 2010 году, Нортон рассказал в программе Джонатана Росса. По его словам, все произошло на съемочной площадке на Галапагосских островах. Вместе с Ди Каприо актер брал уроки подводного плавания у океанолога Сильвии Эрл.

Нортон добавил, что они находились в воде, когда под ногами проплыли пятнистые скаты. Ди Каприо поплыл за ними, чтобы сфотографировать. Как сообщает Mirror, Нортон заметил, что у актера заканчивается кислород, когда тот начал беспорядочно двигаться, и потащил его к берегу. В тот момент он находился уже без сознания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии Садальского. Он рассказал о тайне историка Соколова.

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