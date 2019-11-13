Актер Садальский рассказал о страшной тайне Соколова

Доцент 11 лет назад уже сорвался на одной своей возлюбленной, которая чудом осталась одна.

Обо всем актер Станислав Садальский рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что писал о странном поведении преподавателя Олега Соколова еще год назад в ЖЖ. Тогда актер поделился видео Евгения Понасенкова, который жаловался на долгие суды с ним, а также об истязании другой студентки. Садальский напомнил, что Олега Соколова обвиняли в издевательстве над девушкой, которую он пытал около часа. Он привязал возлюбленную к стулу и водил перед ее лицом раскаленным утюгом. Также мужчина якобы избивал жертву, поднимал за уши, дергал волосы и угрожал расправой. К счастью, ей удалось выжить.

Напоминаем, что потерпевшая заявила об инциденте в полицию спустя долгие годы, но пока это ни к чему не привело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Соколова уклончиво прокомментировал сообщения об убийстве аспирантки во сне.