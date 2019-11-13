Адвокат Соколова уклончиво прокомментировал сообщения об убийстве аспирантки во сне

Почуев заявил, что соболезнует всем, кто пострадал из-за случившегося.

Об этом стало известно 13 ноября. Обо всем адвокат Олега Соколова Александр Почуев рассказал журналистам, сообщает РИА Новости. Защита подозреваемого отметила, что просит всех воздержаться от смакования подробностей преступления. Он также не хочет распространять информацию, чтобы не мешать сотрудникам правоохранительных органов заниматься своей работой. Почуев заверил, что придерживается в том числе гуманных соображений.

Напоминаем, что СМИ уверяют, будто преподаватель СПбГУ, обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии, мог застрелить ее во сне. Олег Соколов якобы пустил ей в голову четыре пули. До этого он говорил, что пошел на крайность во время ссоры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что студентку СПбГУ застрелили во сне, хотя Соколов говорил о конфликте.