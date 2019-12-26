Аллу Пугачеву чаще всего обсуждали в 2019 году

Несмотря на то, что певица не особо выходит в свет, она продолжает волновать общественность просто своим существованием.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем сообщает «Медиалогия», которая выяснила, о ком из российских музыкантов и певцов писали чаще всего в 2019 году. Первой оказалась Алла Пугачева – ее имя упоминалось почти сто тысяч раз. Сейчас она не выступает и предпочитает заниматься детьми. Артистка живет размеренной жизнью, недавно она выпустила фильм-концерт. Второе место заняла Ольга Бузова, которой принадлежит огромное количество хитов. Россияне слушали «Танцуй под Бузову», «Водицу», «Лайкера» и другие песни артистки, которую еще несколько лет назад не воспринимали всерьез. Тройку замыкает Филипп Киркоров – в обществе обсуждали его детей, новые песни и необычный имидж.

Также в топ-5 попали Сергей Лазарев, участвовавший в «Евровидении», но не победивший, и Сергей Шнуров, который заявил о роспуске «Ленинграда».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате.