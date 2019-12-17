Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Кинокартина Примадонны отечественной сцены под названием «Тот самый концерт» с треском провалилась в прокате.

По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей никакой прибыли. Однако в то же время на просторах Сети встречаются данные, что певица все-таки заработала немалую сумму на фильме, около 30 миллионов рублей.

Журналисты телепередачи считают, что эти сведения распространяют представители Пугачевой, чтобы не испортить имидж артистки. Возможно, успех картины «Тот самый концерт» не был ключевым пунктом для певицы. Быть может, Примадонна решила порадовать поклонников, учитывая, что её живые концерты сейчас — большая редкость.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хореографу Егору Дружинину было крайне сложно работать со звездой над танцем к прощальному концерту.