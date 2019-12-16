Дружинин пожаловался на сложный характер Пугачевой: «Сложно с ней работать»

Хореограф вспомнил, как они вместе с певицей готовились к ее прощальному концерту.

Обо всем хореограф Егор Дружинин рассказал на передаче радио Energy «Морозова ХЗ-шоу». Он рассказал, что ставил танца на двух концертах Аллы Пугачевой и это было не так уж просто. Работа со звездой стала для Дружинина вечным поиском новых решений. Пугачева никогда не говорила, что именно он должен сделать, поэтому приходить пробовать снова и снова.

«Пока ты не добьешься того результата, который есть в голове у Примадонны, об отдыхе и речи быть не может», — поделился хореограф.

Он подчеркнул, что у Пугачевой не самый простой характер. Она резка и строга – Дружинин думает, что лучше бы она материлась. Но хореограф не жалеет, что сотрудничал с Примадонной – это был отличный опыт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шевчук рассказал, как к Пугачевой приставал байкер.