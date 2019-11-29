Шевчук рассказал, как к Пугачевой приставал байкер

Тогда певица посетила ленинградский рок-клуб, а среди посетителей оказался навязчивый поклонник.

Об этом стало известно 29 ноября. Обо всем рассказал Юрий Шевчук в интервью Алексею Пивоварову на YouTube-канале «Редакция». Он заявил, что Алла Пугачева посетила клуб в 1985 году. На ней была кожаная косуха – какой-то байкер, узнав знаменитость, попытался обнять ее и поцеловать руки. Примадонне не была рада такому приему и пыталась отмахнуться от подвыпившего поклонника, а все вокруг смеялись над сценой.

Президент рок-клуба Николай Михайлов отмечает, что Алла Пугачева бывала в ленинградском рок-клубе далеко не один раз. Она общалась с постояльцами, пила шампанское и помогала, если было нужно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева боится не дожить до совершеннолетия дочери. Певица испугала поклонников неожиданным комментарием – некоторые переживают, что она может быть больна.