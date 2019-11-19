Пугачева боится не дожить до совершеннолетия дочери

Пугачева боится не дожить до совершеннолетия дочери
Фото: maxgalkinru/ instagram

Певица испугала поклонников неожиданным комментарием – некоторые переживают, что она может быть больна.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Алла Пугачева опубликовала в Instagram-аккаунте страницы, исписанные ее дочкой Лизой – девочка сочинила историю про щенка. Поклонники поставили тысячи лайков, а также принялись хвалить талантливого ребенка. Один из подписчиков отметил, что из девочки может получиться в будущем отличная писательница, которая напишет биографию великой мамы. Примадонна неожиданно для всех ответила на дружелюбный комментарий.

«О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу закончила!»,

— написала Алла Пугачева, выдав тем самым один из своих страхов.

Напоминаем, что сейчас певице 70 лет, а к моменту совершеннолетия детей ей исполнится 82 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что критик Соседов посоветовал Алле Пугачевой больше не выступать.

алла пугачева дети
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дальневосточном трамвай насмерть сбил пешехода
В Испании рассказали о двух взрывах, устроенными Соколовым
Пугачева боится не дожить до совершеннолетия дочери
Медведев назвал интеграцию с Белоруссией непростой
Россию хотят лишить домашних матчей на Евро-2020
Баран, которого резали в Шушарах, был уже мертвым
Боярский прокомментировал участие в смертельной аварии его машины
Главой «Гранд Каньона» стал бывший топ-менеджер ...