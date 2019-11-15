Критик Соседов посоветовал Алле Пугачевой больше не выступать

Он жестко раскритиковал выступление Примадонны в Минске.

Музыкальный критик Сергей Соседов остался неприятно удивлен после просмотра видеозаписей с концерта Аллы Пугачевой в Минске. О своем впечатлении он рассказал в эфире латвийского радио Baltkom. Соседов заявил, что артистке больше не стоит выходить на сцену, так как ее последнее шоу представляло из себя жалкое зрелище. Он считает, все дело в плохой физической форме – по словам критика, певица «еле стоит» и «держится за воздух». Также Соседов отметил, что Алла Пугачева по большей части «не поет, а говорит песню», а ему от этого нехорошо.

Напоминаем, что на концерт Примадонны пришли 14 тысяч человек. За свое выступление она могла заработать до 20 миллионов рублей. В следующий раз она собирается выйти на сцену на свое 80-летие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исхудавшая Волочкова проигнорировала звонок Пугачевой.