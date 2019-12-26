Петросян вышел из себя после выпуска «Пусть говорят» о его личной жизни

Артист убеждает, что почти все, о чем говорили на передачи, является ложью.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Своим возмущением юморист Евгений Петросян поделился в Instagram-аккаунте. Он отметил, что посмотрел выпуск «Пусть говорят» о своей личной жизни и узнал из него много нового. Петросян пишет, что 99% выпуска – это ложь и выдумки ради рейтингов.

Он заявил, что в роли близких пригласили людей, с которыми он давно не общается, либо людей, которых он никогда не знал. Поведение ведущего Дмитрия Борисова крайне возмутило Петросяна – он, по его мнению, выглядел фриком, когда говорил об огромном состоянии юмориста.

«Неужели мы докатились до такого беспредела, где одних можно таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать?»

— задался вопросом Петросян и пообещал рассказать всю правду, когда посчитает нужным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что молодая жена Петросяна решилась родить ему сына.