Асмус снова за свое: очередная откровенная сцена с актрисой возмутила поклонников

На этот раз артистка снялась в клипе Егора Крида. Тизер показался многим слишком интимным.

Об этом стало известно 26 декабря. Рэпер Егор Крид поделился тизером на клип трек Love is. В нем снялась Кристина Асмус, которая на протяжении нескольких секунд как будто вот-вот поцелует артиста. Между героями чувствуется напряжение, что задело подписчиков Асмус. Они считают, что у человека должны быть границы и нельзя, будучи в браке, сниматься в подобных сценах.

Некоторые убеждены, что она специально соглашается на подобные роли, другие не понимают, почему она согласилась после обрушившейся на нее критики.

Напоминаем, что после выхода «Текста» актриса заявила, что не будет больше сниматься в эротических сценах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристину Асмус обещают убить из-за секс-сцен в фильме «Текст». Они считают такое поведение неприемлемы и готовы пойти на крайние меры. Цыпкин призвал людей успокоиться, а власти попросил обратить на ситуацию внимание.