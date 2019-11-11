Кристину Асмус обещают убить из-за секс-сцен в фильме «Текст»

Кристину Асмус обещают убить из-за секс-сцен в фильме &#171;Текст&#187;
Фото: Instagram

Актриса получает огромное количество угроз от анонимов. Все они хотят крови.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем рассказал приятель Кристины Асмус, сценарист Александр Цыпкин. Он посвятил агрессии общества пост в своем Instagram-аккаунте. Сценарист написал, что «целая группа на всю голову отъехавших отморозков» пишут его знакомой всякие гадости и считают, что останутся безнаказанными. Незнакомцы готовы чуть ли не убить Кристину Асмус за то, что она снялась в секс-сцене в фильме «Текст». Они считают такое поведение неприемлемы и готовы пойти на крайние меры. Цыпкин призвал людей успокоиться, а власти попросил обратить на ситуацию внимание.

«Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хейтеры довели Кристину Асмус до слез: актриса отказалась сниматься в постельных сценах.

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