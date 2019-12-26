Двойник Майкла Джексона заставил поклонников усомниться в смерти кумира

Фанаты просят мужчину сдать ДНК-тест, чтобы доказать, что он – не поп-король.

Об этом стало известно 26 декабря. Обо всем сообщают «Актуальные новости», ссылаясь на реакцию поклонников певца. Серхио Кортес, который позиционирует себя как двойник Майкла Джексона, слишком уж похож на поп-короля, уверены фанаты. Они считают, что артист мог разыграть собственную смерть, чтобы жить без обременяющей известности. Для чего ему выдавать себя за двойника – не совсем понятно.

Пользователи соцсетей думают, что Кортес должен сдать ДНК-тест, чтобы успокоить общественность. Тем временем музыкант приглашает всех желающих на свой концерт – правда, с подозрительным испанским акцентом, которого у Джексона не было.

Напоминаем, что певец умер в 2009 году – с тех пор фанаты не могут свыкнуться с трагическим концом кумира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что создатель «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне.