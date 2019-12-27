Американка стала инвалидом из-за крема, которым пользовалась семь лет

Женщина хотела избавиться от морщин, но теперь у нее куда более серьезные проблемы.

Об этом стало известно 26 декабря. Обо всем сообщает Medical Xpress. Жительниц Калифорнии на протяжении семи лет пользовалась антивозрастным кремом. Недавно она почувствовала слабость и заметила непроизвольные мышечные движения. Врач предложил ей лечение, но состояние американки ухудшалось. Позже удалось выяснить, что ее до такого довело отравление ртутью.

Оно привело к поражению нервной системы. Теперь у женщины есть инвалидность – она не может самостоятельно употреблять пищу, поэтому питается через зонд.

Эксперты отметили, что в некоторых антивозрастных кремах действительно может содержаться ртуть, но метилртуть они встретили впервые. Подобного в Америке не происходило 50 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как прерывистое голодание влияет на человека.