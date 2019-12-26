Ученые рассказали, как прерывистое голодание влияет на человека

Американские ученые из Национального института по проблемам старения в США рассказали, чем может быт полезно прерывистое голодание.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование научных сотрудников из Соединенных Штатов, что прерывистое голодание представляет собой перерывы в приеме пищи. Например, человек может голодать каждый день с 9 утра до 15 дня. Кроме того, речь может идти и о разгрузочных днях.

При дефиците калорий человеческий организм начинает превращать старые клетки в глюкозу, необходимую для выработки энергии. Организм также начинает вырабатывать энергию из жирных кислот, снижая нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Прерывистое голодание также может улучшить когнитивные способности и увеличить продолжительности жизни. Качество питания при этом должно сохраниться, а количество потребляемых калорий — уменьшиться.

Активно худеющим специалисты советуют голодать не менее 14 часов в сутки. Это позволит снизить уровень холестерина, нормализовать артериальное давление и улучшить качество сна.

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