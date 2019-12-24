Ученые связали обильное потоотделение ночью с раком

Эксперты считают, что выявили еще один признак онкологического заболевания, на который стоит обратить внимание.

Исследование провел директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене Кристиан Байерл. Он опубликовал его результаты в журнале Focus. Врач отметил, что многие пациенты, у которых обнаруживали лейкоз и лимфом, жаловались на обильное потоотделение по ночам. Эксперт посоветовал человеку, который спит в прохладной комнате и принимает никаких препаратов, но все равно просыпается мокрым, пойти в больницу и проверить щитовидную железу.

В любом случае лишним не будет, так как потоотделение иногда сигнализирует о наличие диабета. Ученый также рекомендует обращать внимание на быструю потерю веса и на любые другие «странности» организма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые сделали шокирующее заявление: каждый пятый человек заражен опасными червями.