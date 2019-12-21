Ученые сделали шокирующее заявление: каждый пятый человек заражен опасными червями

Они проникают в организм из-за собак, кошек и лис.

Об этом стало известно 20 декабря. Исследование проводили австралийские ученые, которые решили проверить, как много людей являются носителями опасных червей. После полученных результатов они сделали шокирующее заявление: 19% людей на Земле заражены паразитическими червями токсокарами. Они проникают в организм из экскрементов собак, кошек и лис. Несмотря на то, что человеческий организм не пригоден для размножения червя, он может прекрасно себя чувствовать в нем и жить несколько лет.

Они могут обитать не только в кишечнике, но даже в глазу. Чаще всего токсокары обнаруживали у жителей африканских стран, а реже – у жителей восточного Средиземноморья.

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