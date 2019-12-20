В школе в Купчино гепатитом заболели сотрудник и пять учеников

В школе в Купчино гепатитом заболели сотрудник и пять учеников
Заболели сотрудница школьного буфета и пять учеников. Фото: Pixabay

В средней образовательной школе № 365 Фрунзенского района обнаружен очаг гепатита А.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, заболели сотрудница школьного буфета и пять учеников.

В ходе проверки обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки классов и в организации питьевого режима детей. Также инспекторы при проверке нашли нарушения технологии приготовления пищи, условий хранения продукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одной из школ Фрунзенского района Петербурга у сотрудников обнаружили опасные инфекционные заболевания. По словам родителей учеников, после выявления туберкулеза у одного из работников школы, необходимая дезинфекция помещений была произведена лишь спустя двенадцать дней.

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В школе в Купчино гепатитом заболели сотрудник и пять учеников
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