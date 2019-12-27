Лавров назвал главную цель санкций США против «Северного потока — 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что цель санкций в отношении проекта строительства «Северного потока — 2» заключается не в заботе об энергобезопасности ЕС, а в проталкивании американского СПГ и недобросовестной конкуренции.

«Это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы», — заявил Лавров, сообщает РИА «Новости».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.