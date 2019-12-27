Массовое ДТП на КАД перед съездом на Софийскую спровоцировало огромную пробку

Утром в 27 декабря на внутреннем кольце КАД перед съездом на Софийскую улицу произошло массовое ДТП, в результате которого образовалась огромная пробка.

По словам очевидцев, машины перекрыли проезд по трем полосам.

«Перед съездом на Софийскую на внутреннем кольце треш! Пробка уже большая. Заняты три правых ряда», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими. Как сообщается в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», на юго-западе КАД, предположительно, столкнулось 12 машин.