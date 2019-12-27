Массовое ДТП на КАД перед съездом на Софийскую спровоцировало огромную пробку

Массовое ДТП на КАД перед съездом на Софийскую спровоцировало огромную пробку
По словам очевидцев, машины перекрыли проезд по трем полосам. Фото: vk.com/spb_today скрин

Утром в 27 декабря на внутреннем кольце КАД перед съездом на Софийскую улицу произошло массовое ДТП, в результате которого образовалась огромная пробка.

По словам очевидцев, машины перекрыли проезд по трем полосам.

«Перед съездом на Софийскую на внутреннем кольце треш! Пробка уже большая. Заняты три правых ряда», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими. Как сообщается в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», на юго-западе КАД, предположительно, столкнулось 12 машин.

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Массовое ДТП на КАД перед съездом на Софийскую спровоцировало огромную пробку