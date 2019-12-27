Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС

В России сотрудники и ветераны МЧС сегодня, 27 декабря, отмечают профессиональный праздник. С таким событием сотрудников ведомства поздравил глава страны Владимир Путин.

Президент отметил, что работников министерства можно отнести к особой когорте людей. Они всегда готовы прийти на помощь, следуя благородной цели — сохранить жизнь. Путин отметил, что сотрудники отличаются ответственностью, надежностью, слаженностью действий, а также они ценят друг в друге чувство локтя.

Как сообщается на сайте Кремля, необходимо внедрять в министерство новые технологии и повышать качество взаимодействия подразделений. Большое внимание также стоит уделить профработе, привлекать к ней волонтерские и добровольческие организации.

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