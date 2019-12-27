Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС

Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В России сотрудники и ветераны МЧС сегодня, 27 декабря, отмечают профессиональный праздник. С таким событием сотрудников ведомства поздравил глава страны Владимир Путин.

Президент отметил, что работников министерства можно отнести к особой когорте людей. Они всегда готовы прийти на помощь, следуя благородной цели — сохранить жизнь. Путин отметил, что сотрудники отличаются ответственностью, надежностью, слаженностью действий, а также они ценят друг в друге чувство локтя.

Как сообщается на сайте Кремля, необходимо внедрять в министерство новые технологии и повышать качество взаимодействия подразделений. Большое внимание также стоит уделить профработе, привлекать к ней волонтерские и добровольческие организации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о планах российского президента на новогоднюю ночь. Соответствующие подробности раскрыл Песков.

МЧС России обращение путин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга таксист избил и обесчестил молодую пассажирку
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой
Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС
Петербуржца приговорили к 8 годам «строгача» за смертельное ...
СКА сыграет с «Сибирью» на выезде
Новый год на Дворцовой встретят дискотекой и фейерверком
МВД Казахстана уточнило число погибших при крушении самолета под Алма-Атой
Массовое ДТП на КАД перед съездом на Софийскую спровоцировало огромную пробку