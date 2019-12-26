Песков раскрыл планы Путина на новогоднюю ночь

Песков раскрыл планы Путина на новогоднюю ночь
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь заявил, что президент будет работать перед праздником – как и все россияне.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. О планах президента России Владимира Путина рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». Он отметил, что глава страны 31 декабря поработает, а вот вечер и ночь будут его личным временем, когда он сможет провести время в кругу семьи. Песков заверил, что Путин любит собираться с родными и близкими, но у него всегда не хватает на это времени. Празднования Нового года в доме президента пресс-секретарь назвал скромными.

Песков также вспомнил, как глава государства отмечал Новый год в Хабаровске. Он встретился с жителями, которые пострадали во время летнего наводнения в 2013 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал, что вместо чая предпочитает травы. Действительно, сегодня, во время поездки Путина по Крымскому мосту, когда президенту поставили стакан с чаем, глава страны даже не притронулся к нему.

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Песков раскрыл планы Путина на новогоднюю ночь
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