Путин рассказал, что вместо чая предпочитает травы

Президент России Владимир Путин признался, что не пьет чай. Вместо него глава государства предпочитает заваренные алтайские травы.

О своем предпочтении российский лидер рассказал в ходе встречи с жителями Адыгеи по вопросам сельского хозяйства и сельских территории, пишут РИА Новости в понедельник, 23 декабря. По словам Владимира Путина, намного больше, чем чай, ему нравятся залитый кипятком сбор алтайских трав.

Действительно, сегодня, во время поездки Путина по Крымскому мосту, когда президенту поставили стакан с чаем, глава страны даже не притронулся к нему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин прокатился на поезде по только что открытому железнодорожному Крымскому мосту. Президент отметил, что путь на поезде значительно мягче, чем на автомобильном переходе.