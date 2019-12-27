Обвиняемые в похищении бизнесмена из Петергофа задержаны

Трое задержанных накануне, 26 декабря, в Петербурге, похитивших, по версии следствия, предпринимателя, могут быть причастны к аналогичным преступлениям.

Азамату Лиеву, Хазратали Хапцеву и Мусе Боготову уже предъявлено обвинение по п.п. «а,в,г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте троицы.

Согласно данным следствия, около 10:30 у дома №2 по Чичеринской улице жители Кабардино-Балкарии напали на мужчину, находившегося в своей иномарке. Злоумышленники избили его, после чего, угрожая ножом и травматическим пистолетом, пересадили в свою машину. Они катались по городу два часа, после их задержали правоохранители. Машину остановили у дома №33 по Дунайскому проспекту.

Как сообщили ГСУ СК РФ по городу, также злоумышленники похитили у мужчины 6 тыс. рублей, а после сняли с его банковской карты еще 150 тысяч.

Одному из них удалось скрыться с места происшествия. Его личность и местонахождение устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что злоумышленники связали руки и ноги мужчине липкой лентой.