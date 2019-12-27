В Ленобласти решили проблему с в двумя долгостроями

Кроме того, выдано разрешение на ввод двух секций ЖК «Дубровка на Неве». Фото: pixabay.com

Кроме того, выдано разрешение на ввод двух секций ЖК «Дубровка на Неве». Фото: pixabay.com

В Ленобласти завершено строительство двух домов долгостроев в Сосновом Бору и Невской Дубровке.

Комплекс «Солнце» в 2014 году начала строить компания «Монтажстрой». Сейчас застройщик находится в предбанкротном состоянии. Два корпуса остаются недостроенными, сообщили в пресс-службе администрации правительства Ленобласти.

Кроме того, выдано разрешение на ввод двух секций ЖК «Дубровка на Неве». Дома там строятся с 2016 года. К завершению ЖК привлечен инвестор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с дольщиками компании «Норманн» сообщил, что поговорил по телефону с вице-премьером правительства Виталием Мутко, который обещал региону софинансирование долгостроев. Из бюджета Ленобласти на эти цели Дрозденко выделит 2 млрд рублей.