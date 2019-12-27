В Петербурге подрядчик получил штраф за свалку с ртутными лампами возле СКК

В Петербурге оштрафовали на 150 тысяч рублей компанию, ответственную за свалку с опасными отходами у СКК «Петербургский».

Сначала на свалку обратили внимание местные жители, сообщили в городском комитете по природопользованию. Возле СКК образовалась несанкционированная свалка, состоящая из демонтированного оборудования и люминесцентных ламп.

Общая площадь свалки составила 400 квадратных метров. Проверка показала, что подрядчик, помимо всего прочего, выбрасывал в отходы 1 класса опасности, в том числе ртутные лампы.

Опасные отходы вывезены на утилизацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что незаконная свалка образовалась близ улицы Народной в Невском районе Петербурга. В высоту горы мусора достигли трех метров. Свалка разместилась в 200 метрах от дома 102/5 по Народной улице на участке между железнодорожными путями и газопроводом.