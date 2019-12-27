В ноябре продажи новых машин в Петербурге упали на 10%

По итогам января-ноября 2019 года объем реализации новых автомобилей в Петербурге составил 138 981 штук, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее резким падение было в ноябре 2019 года, когда продажи снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации статистического агентства «Auto-Dealer-СПб», в общей сложности за ноябрь продали 13670 автомобилей. Руководитель агентства Михаил Чаплыгин считает, что к концу года падение авторынке в Петербурге опустится до 4%.

Самыми популярными моделями по- прежнему остаются KIA, Hyundai и Lada, продажи которых, несмотря на общую отрицательную динамику, лишь повышаются. За 2019-й год их продавали на 37,6% активнее, чем в прошлом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в сентябре петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 тыс. 800 легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по России доля петербургского автопрома составила 24,8%.