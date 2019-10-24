Петербургский автопром в сентябре сократился на 15%

На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

На завод Hyundai пришлось 66% от объема производства в Петербурге. Фото: pixabay.com

В сентябре петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 28 тыс. 800 легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это самое сильное падение производства по итогам одного месяца, начиная с декабря 2016 года, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Всего за прошедшие месяцы в Петербурге выпущено 273 тыс. 300 автомобилей. Объем производства при этом на 1% превышает результаты трех кварталов 2018 года. Больше всего автомобилей пришлось на завод Hyundai — 66% от объема производства в городе.

В целом по России доля петербургского автопрома составила 24,8%. В топ-25 популярных машин попали шесть моделей, выпущенных в городе. Это Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan Qashqai.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге замедлился темп падения авторынка.