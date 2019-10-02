В Петербурге замедлился темп падения авторынка

В январе-августе 2019 года в Петербурге было продано 98 705 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе объем продаж вновь сократился. При этом темпы падения рынка замедлились. Продано 12 850 новых автомобилей – на 1% меньше, чем за последний месяц прошлогоднего лета, сообщили Gazeta.SPb в агентстве «Auto-Dealer-СПб».

По итогам января-августа уже 5 брендов в топ-10 показывают положительные результаты продаж: KIA, LADA, Renault, Mitsubishi, Mercedes-Benz. В этой пятерке стоит отметить Renault, выйти в плюс которому помогла новая модель Arkana.

«Если бы не уход с рынка легковых автомобилей Ford, то по итогам августа впервые за 5 месяцев мы бы увидели рост продаж», — говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что аналитики оценили авторынок Петербурга: продажи в 2019 году увеличились на один процент.