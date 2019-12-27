Дед Мороз влезет в окно, а чистка мандаринов по рублю

В преддверии Нового года и с наступлением праздничной суеты предприимчивые россияне стали предлагать весьма необычные услуги, связанные с подготовкой к новогодней ночи. Эксперты Авито собрали самые интересные объявления: от нарезания салатов до чистки мандаринов.

Нарезать «Оливье» и «Селедку под шубой»

Житель Москвы готов помочь столичным хозяйкам с приготовлением праздничного стола – он нарежет салаты «Оливье» или «Селедка под шубой» и доставит их заказчицам домой. Как пишет о себе автор объявления, он работает поваром более трех лет, поэтому гарантирует качество и сочный вкус заказа. Стоимость услуги – 100 рублей за салат.

Более разнообразный выбор салатов предлагается в Ленобласти: местный житель помимо «Оливье» и «Селедки под шубой», может приготовить крабовый салат и «Мимозу» с горбушей или сайрой. Автор услуги отмечает, что также на заказ варит холодец без желатина, готовит мясо по-французски, запекает курицу со специями и чесноком. Цена – договорная, зависит от количества блюд.

Нарядить елку

В Новокузнецке команда специалистов готова помочь занятым землякам нарядить елку к Новому году. Как сказано в объявлении, оформлением займутся профессионалы, которые при желании заказчика также могут подобрать нужную по размеру ель и доставить ее домой. Стоимость услуги зависит от размера дерева и количества новогодних игрушек, гирлянд и мишуры.

Дороже всего оформление елки обойдется жителям Москвы, где стоимость услуги составляет 2 500 рублей. При этом автор объявления отмечает, что данная цена указана за елку, длиной до 1,5 метров. Стоимость за более высокую ель и создание дизайнерского новогоднего наряда елки обговаривается отдельно с заказчиком.

Несмотря на это, в столице можно найти предложение и по более доступной цене. Так, жительница Москвы предлагает нарядить елку новогодними игрушками за 1 000 рублей, при этом автор объявления уточняет, что в стоимость входит и декорирование интерьера. Жители Новосибирска и Казани также могут воспользоваться подобной услугой, в их городах стоимость составляет также 1 000 рублей.

Почистить мандарины

В Москве пользователь сообщает, что хорошо, быстро и качественно чистит мандарины и даже имеет множество положительных отзывов от заказчиков. Цена услуги – 1 рубль за мандарин, хорошее настроение входит в стоимость.

В Татарстане житель Набережных Челнов тоже предлагает свои услуги в качестве чистильщика цитрусов. Услуга, как сказано в объявлении, подойдет любителям мандаринов, которые очень заняты или ленивы. Автор объявления также готов помочь тем, у кого короткие ногти.

Жителям Челябинска предлагают почистить килограмм мандаринов за 50 рублей. Автор объявления отмечает, что чистит цитрусы качественно, однако минимальная сумма заказа составляет 100 рублей за 2 килограмма мандаринов.

Гость на новогоднюю ночь

Составить компанию в новогоднюю ночь предлагает жительница Москвы. Автор объявления описывает себя как коммуникабельную, веселую собеседницу, которая поможет накрыть праздничный стол, посидит за ним вместе с хозяевами дома, а после – уберет со стола. Также в объявлении уточняется, что предложение действует для москвичей, в возрасте от 30 до 45 лет. Цена – договорная.

Дед Мороз в окно

Весьма необычная услуга предлагается жителям Пензы – появление Деда Мороза в квартире через окно. Как пишет автор объявления, сказочный персонаж возникает неожиданно для всех гостей новогодней вечеринки, что мгновенно поднимает настроение всем. В стоимость услуги также входит визит Снегурочки, однако она зайдет в дом традиционно через дверь.

Лабрадор для новогодней фотосессии

Для создания красочных семейных фотографий жители Новосибирска могут взять в аренду настоящего лабрадора. Как сказано в объявлении, новогодняя фотосессия с собакой подойдет тем, кто мечтает о питомце, но не готов его заводить у себя дома. Фотосессия может проводиться на улице и в студии, а стоимость аренды лабрадора варьируется в зависимости от выбранной локации.

Об Авито

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